أذربيجان تسجل 1361 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
باكو - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الجمعة، تسجيل ألفين و361 إصابة جديدة بـ"كورونا"، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 266 ألفًا و322 إصابة مؤكدة على مستوى البلاد.
وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذربيجانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و617 حالة وفاة فور تسجيل 24 وفاة جديدة منذ أمس الخميس.
كما أشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 239 ألفًا و807 شخصًا عقب تسجيل 822 حالة تعافي جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأجرت أذربيجان،على مدار أمس الخميس، 13 ألفًا و127 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و901 ألفًا و160 اختبارًا حتى الآن.
يٌشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب حتى الآن ما يزيد عن 130مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأودى بحياة أكثر من مليونين و842 ألف شخصًا.
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