العاهل الأردني يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث قطار طوخ بالقليوبية

عمان - (أ ش أ):

أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن تعازيه للرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية.

كما أعرب العاهل الأردني - حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم /الاثنين/ - باسمه وباسم شعب الأردن وحكومته عن أصدق مشاعر التعازى والمواساة للرئيس السيسي وأسر الضحايا في هذا المصاب الأليم، سائلا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب مصر وشعبها الشقيق كل مكروه.