غضب في هولندا من إمكانية تنظيم حفل تجريبي يضم 10 آلاف شخص

أمستردام- (د ب ا):

أثار الحديث حول إقامة حفل يضم 10 آلاف شخص ضمن برنامج لاختبار ما إذا كان يمكن تنظيم فعاليات بأمان خلال جائحة كورونا، الغضب في هولندا.

وطالب الأطباء والعاملون في مجال الرعاية والباحثون وأصحاب المطاعم بحظر هذه التجربة.

واجتذب الالتماس الذي بدأه الأطباء والعاملون في مجال الرعاية الصحية، أكثر من 350 ألف توقيع حتى اليوم.

وحصلت إذاعة 538 الشهيرة على الأذن بتنظيم الحفل يوم السبت في مدينة بريدا، ضمن برنامج فيلد لايت البحثي لتقرير ما إذا كان يمكن تنظيم فعاليات بصورة آمنة على الرغم من جائحة كورونا.

ونظم البرنامج حتى الآن مؤتمرا وعرضا مسرحيا ومباراة كرة قدم وحفلا غنائيا. وكان يتعين على الزوار تقديم شهادة تفيد خلوهم من فيروس كورونا، ويجرى مراقبة سلوكهم خلال الفعاليات.

وعلى الرغم من الهدف البحثي للفعاليات، يقول الأطباء" إقامة حفل يضم 10 آلاف ضيف على بعد 400 متر من مستشفى يعاني من وطأة فيروس كورونا يمثل صفعة على وجه المرضى والعاملين في مجال الرعاية".

وانتقد العلماء المشروع، وقالوا إن مزاياه العلمية غير واضحة.

ويخشى الساسة من أنه لن يكون في الإمكان السيطرة على الآلاف من المشاركين في الحفل.

ومن المقرر أن يقرر مجلس المدينة في وقت لاحق من اليوم ما إذا كان سوف يتم إقامة الحفل أم لا.

وتخضع هولندا للاغلاق منذ منتصف ديسمبر الماضي، ولكن حالات الاصابة مازالت مرتفعة، كما تعاني المستشفيات ووحدات الرعاية المركزة من الضغط.