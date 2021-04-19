الدبيبة وحمدوك يبحثان هاتفيا التطورات في ليبيا والسودان
طرابلس- (د ب أ):
أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الاثنين مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك".
وأشار الدبيبة ، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن الحوار مع حمدوك تناول العلاقات الثنائية وآخر التطورات في البلدين.
وقال الدبيبة :"نحن نتشارك مع السودان في الكثير من التحديات والفرص ونتطلع إلى لقاء مرتقب على مستوى قيادة البلدين قريبا".
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