الدبيبة وحمدوك يبحثان هاتفيا التطورات في ليبيا والسودان

03:35 م الإثنين 19 أبريل 2021
الدبيبة وحمدوك يبحثان هاتفيا التطورات في ليبيا والسودان

عبد الحميد الدبيبة

طرابلس- (د ب أ):

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الاثنين مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك".

وأشار الدبيبة ، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن الحوار مع حمدوك تناول العلاقات الثنائية وآخر التطورات في البلدين.

وقال الدبيبة :"نحن نتشارك مع السودان في الكثير من التحديات والفرص ونتطلع إلى لقاء مرتقب على مستوى قيادة البلدين قريبا".

عبد الحميد الدبيبة ليبيا السودان حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالله حمدوك

الخبر التالى:

وزيرا الخارجية والداخلية الجزائريان يبدأن زيارة عمل إلى ليبيا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 216334

    عدد المصابين

  • 163479

    عدد المتعافين

  • 12738

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:في هذا الموعد.. طارق شوقي: نظام جديد في التعليم بدون تنسيق أو ثانوية عامة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا