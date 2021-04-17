إنقاذ مرضى من حريق هائل في مستشفى بجوهانسبرج

جوهانسبرج- (د ب أ):

قالت مسؤولة في جنوب إفريقيا إن حريقا اندلع في أحد المستشفيات بمدينة جوهانسبرج يوم الجمعة.

وأوضحت متحدثة باسم وزارة الصحة في المدينة إنه تم إرسال العديد من المرضى إلى مستشفيات أخرى في المنطقة.

وقالت المتحدثة إنه نظرا لأن حجم الضرر الذي حدث جراء الحريق لم يتضح بعد، فإن السلطات تبذل جهودها لنقل كل من بالمستشفى إلى مناطق آمنة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات إلا أنه تم نقل المرضى لتجنب تعرضهم للاختناق بالدخان .

واندلع الحريق صباح الجمعة في غرفة تخزين في مستشفى "شارلوت ماكسيكي" ويعتقد أنه تم إخماده بعد عدة ساعات.

لكن الحريق اندلع مجددا وظل عدد كبير من رجال الإطفاء يكافحون لإخماده خلال الليل.

يذكر أن المستشفي الذي يضم ألف سرير، يعد واحدا من أكبر المستشفيات الخاصة في جوهانسبرج.

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