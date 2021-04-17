الرئيس العراقي يؤكد ضرورة ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات المقبلة

02:29 ص السبت 17 أبريل 2021
الرئيس العراقي يؤكد ضرورة ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات المقبلة

الرئيس العراقي برهم صالح

بغداد- (أ ش أ):
أكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات المقبلة.

ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية عن صالح قوله، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز)- "يجب أن تكون الانتخابات نزيهة وعادلة وتمكن العراقيين من اختيار الأصلح لتعبر عن مصالح المواطنين الحقيقية"، مشيراً إلى أن مقاطعة الانتخابات السابقة من قبل العراقيين لأنها لم تمثل إرادتهم الحقيقية، ولذلك انطلق الحراك الشعبي.

وأضاف صالح أن الشباب في البصرة وباقي المدن يشتركون بنفس الطموح في فرص عمل جيدة وحياة حرة كريمة"، مردفا أن "المواطن في كردستان وفي البصرة وبغداد وذي قار وباقي المدن غير راضين عن الوضع القائم، ويتطلعون إلى إصلاحات بنيوية، والآن هناك حراك جدي شعبي ونخبوي من اجل إصلاح منظومة الحكم، ونتمنى أن تكون الانتخابات المقبلة محطة انطلاق نحو الإصلاح المنشود".

وأشار إلى أن "الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف، الفساد المالي بحاجة إلى الفوضى والعنف ليديم نفسه، والعنف يولد الفساد".

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Asha
العراق انتخابات نزيهة برهم صالح الانتخابات الرئاسية
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