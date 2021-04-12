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جونسون آند جونسون تبدأ تسليم لقاحها المضاد لكورونا إلى الاتحاد الأوروبي

03:25 م الإثنين 12 أبريل 2021
جونسون آند جونسون تبدأ تسليم لقاحها المضاد لكورونا إلى الاتحاد الأوروبي

لقاح كورونا

بروكسل- (د ب أ):

بدأت شركة "جونسون آند جونسون"، عملاقة صناعة الأدوية الأمريكية، في تسليم لقاحها المضاد لمرض "كوفيد -19" والمكون من جرعة واحدة، إلى الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، حيث تتوقع الذراع التنفيذية للكتلة الاوروبية الحصول على 55 مليون جرعة بحلول نهاية شهر يونيو المقبل.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، ستيفان دي كيرسميكر، للصحفيين في بروكسل: "يجرى اليوم نقل الجرعات الأولى من المخازن إلى الدول الأعضاء".

فيما قالت متحدثة باسم شركة الأدوية الامريكية في ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن عمليات التسليم إلى دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27، بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا، بدأت بالفعل، بدون أن تكشف عن حجم الدُفعات الأولى.

وقالت المتحدثة سيلكه بريتجوف "إنها أول خطوة للوفاء بالتزام الشركة بتسليم 200 مليون جرعة لقاح إلى الاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى النرويج وأيسلندا، في عام 2021".

ويبلغ تعداد سكان الاتحاد الأوروبي نحو 450 مليون نسمة.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) أن فريق العمل البلجيكي المعني بالإشراف على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أكد الحصول على ما يقرب من 36 ألف جرعة اليوم الاثنين.

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