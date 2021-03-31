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المبعوثة الأممية تحذر من "حمام دم" في ميانمار

10:11 م الأربعاء 31 مارس 2021
المبعوثة الأممية تحذر من "حمام دم" في ميانمار

كريستين تشانر بيرجنر

وكالات

حذرت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بميانمار كريستين تشانر بيرجنر، مساء اليوم الأربعاء، من حرب أهلية و"حمام دم" في ميانمار، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة لمناقشة الأزمة في ميانمار بطلب من بريطانيا، جلسة مغلقة بحضور مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى بورما كريستين شرانر بورجنر.

أفادت مصادر من داخل المجلس التابع للأمم المتحدة أن بريطانيا طلبت عقد اجتماع مغلق في هذا الشأن.

كان المجلس قد أدان بشدة أعمال العنف التي يقوم بها الجيش في 11 مارس ودعا إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين.

كريستين تشانر بيرجنر الأمم المتحدة ميانمار حرب أهلية

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