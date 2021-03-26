واشنطن: نتواصل مع مصر بشأن تقديم المساعدة في تعويم السفينة الجانحة بالسويس

وكالات:

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الولايات المتحدة تتواصل مع مصر، بشأن كيفية تقديم المساعدة ودعم جهد تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.

وأضافت في مؤتمر صحفي، نقلته فضائية العربية، أن الولايات المتحدة تتابع أوضاع السوق وستتعامل بشكل مناسب إذا اقتضى الأمر بشأن قناة السويس.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ذكرت أن الولايات المتحدة سترسل فريق تقييم من البحرية الأمريكية إلى قناة السويس للمساعدة في تعويم السفينة الجانحة "إيفر جيفن".

وكانت شركة "شوي كيسن" اليابانية التي تملك سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس نفت اليوم الجمعة تقارير عن أنها تسعى لتعويم السفينة مساء غد. وأضافت "ليس لدينا تقدير لموعد نجاح المهمة".

وتعطلت حركة مرور السفن عبر قناة السويس، إثر جنوح سفينة حاويات عملاقة قبل يومين، فيما قال تقرير إن سفنا تنقل نفطا بقيمة 400 مليون دولار لا يمكنها المرور عبر القناة.