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غواصات نووية روسية تخترق طبقة جليد بسمك أكثر من متر خلال تدريبات بالقطب الشمالي

07:29 م الجمعة 26 مارس 2021
غواصات نووية روسية تخترق طبقة جليد بسمك أكثر من متر خلال تدريبات بالقطب الشمالي

أرشيفية

موسكو - (د ب أ):

اخترقت ثلاث غواصات نووية روسية في وقت واحد طبقة جليد بسمك يفوق المتر خلال تدريبات بالقطب الشمالي.

وقال القائد العام للقوات البحرية الروسية نيكولاي إيفمينوف في اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البحرية الروسية التي يحدث فيها ذلك.

وأظهر مقطع فيديو نشره الجيش الروسي كيف اتجهت الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية تحت الجليد الذي يبلغ سمكه 5ر1 متر على مسافة بضع مئات من الأمتار واخترقته لأعلى ثم أبلغ طاقمها اكتمال الفتحة.

وبحسب التقارير فقد شارك في التدريب أكثر من 600 عسكري ومدني في درجات حرارة تصل إلى 30 تحت الصفر.

وذكرت وكالة إنترفاكس أن بوتين أصدر تعليماته للبحرية بمواصلة رحلاتها الاستكشافية في القطب الشمالي من أجل "ضمان أمن روسيا".

وتسعى موسكو من خلال المناورات التي تجريها إلى إثبات وجودها في القطب الشمالي.

وبالإضافة إلى روسيا يطالب عدد من الدول المحاذية للقطب الشمالي وكذلك الولايات المتحدة أيضا بأجزاء من المنطقة، التي يعتقد أن بها احتياطيات نفط وغاز ضخمة.

غواصات نووية روسية القطب الشمالي روسيا القوات البحرية الروسية

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