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واشنطن: توافق أوروبي أمريكي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

10:23 م الأربعاء 24 مارس 2021
واشنطن: توافق أوروبي أمريكي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

أنتوني بلينكن

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إن توافق أوروبي أمريكي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأكد بلينكن، مساء الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض الشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قلقان من انتهاكات إيران للاتفاق النووي.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية سلاح نووي إيران

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