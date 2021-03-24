واشنطن: توافق أوروبي أمريكي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إن توافق أوروبي أمريكي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأكد بلينكن، مساء الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض الشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قلقان من انتهاكات إيران للاتفاق النووي.