الحريري يرفض مقترح الرئيس اللبناني لتشكيل الحكومة بسبب تضمنه "ثلثا معطلا"

وكالات:

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الإثنين، رفضه الاقتراح الأخير والذي قدمه رئيس الجمهورية ميشال عون ويتضمن تمثيلا كبيرا لفريقه في الحكومة يما يعرف "الثلث المعطل".

وقال الحريري في كلمة قصيرة من قصر بعبدا الرئاسي إنه خلال الاجتماع الأخير مع الرئيس عون اتفقا على اللقاء اليوم "إلا أنه للأسف أرسل لي أمس تشكيلة تتضمن ثلثاً معطلاً لفريقه وطلب مني أن أعبئها".

وأعرب عن رفضه الخطوة من رئيس الجمهورية وقال "بكل شفافية أبلغته أن رئيس الجمهورية لا يشكل حكومة، وبأن رسالته مخالفة للدستور وكأن لم تكن".

ويعد الثلث المعطل داخل الحكومة اللبنانية قوة سياسية، ويسميها البعض أيضا بالثلث الضامن، والذي يمكن الفريق الذي يملكه من تعطيل اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء.