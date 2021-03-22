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خبير أمريكي يستبعد حدوث موجة زيادة جديدة لجائحة كورونا

06:29 ص الإثنين 22 مارس 2021
خبير أمريكي يستبعد حدوث موجة زيادة جديدة لجائحة كورونا

فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

قال الدكتور سكوت جوتليب المفوض السابق لإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية إن التطعيم الجماعي والوقاية الطبيعية من جانب الأشخاص المصابين بالفعل بفيروس كورونا، ربما تمنع حدوث موجة جديدة لجائحة كورونا " كوفيد ـ 19" بعد عدة طفرات في الإصابات شهدتها البلاد.

وأضاف جوتليب - في تصريح اليوم - أنه في ظل الاتجاه إلى إحداث تحصين وقائي لنحو 55% من سكان الولايات المتحدة فمن المستبعد أن تشهد البلاد موجة رابعة من قفزات الزيادة في أعداد المصابين.

يأتي هذا في الوقت الذي تلقى فيه أكثر من 81 مليون شخص بالولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة للفيروس، وهو عدد يتزايد يوميا، في ظل وجود 29 مليون شخص أظهرت الفحوص إصابتهم بالفيروس وتم شفاؤهم منه، إلى جانب وجود عشرات الملايين ممن يحملون الفيروس ولديهم بعض المناعة الطبيعية منه.

ولفت جوتليب إلى أنه ستظل هناك ، مع ذلك ، حالات جديدة من الإصابة والوفاة جراء كورونا بالولايات المتحدة وخصوصا مع وجود سلالة جديدة من الفيروس تم التعرف عليها في بادئ الأمر في بريطانيا.

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد معدل إصابات يومية تصل إلى نحو 50 ألف حالة على مدى الأيام السبعة الماضية، في ظل تحذيرات من بعض الخبراء من إمكانية حدوث موجة جديدة من الإصابات كثيفة العدد في البلاد مع دخولها في سباق لزيادة أعداد من يتم تطعيمهم.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا كوفيد 19 الولايات المتحدة

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