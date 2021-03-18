الرئاسة اللبنانية: عون يبحث اليوم مع الحريري تشكيل الحكومة
بيروت- (د ب أ):
أفادت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس ميشال عون حدّد موعداً للمكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس لزيارة قصر بعبدا .
وقالت المديرية العامة للرئاسة، عبر حسابها على تويتر، إنّ "رئاسة الجمهورية تعوّل على الحسّ بالمسؤولية الوطنية لدى الرئيس المكلف فيأتي حاملاً تصوراً لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والإختصاص، مستخلصاً بذلك أشهر التكليف الخمسة".
وكان تم تكليف الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار الرابع من نفس الشهر الذي هز مرفأ بيروت.
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