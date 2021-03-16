أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

الإمارات: استمرار الهجمات الإرهابية الحوثية تحد سافر للمجتمع الدولي

11:14 ص الثلاثاء 16 مارس 2021
الإمارات: استمرار الهجمات الإرهابية الحوثية تحد سافر للمجتمع الدولي

ميليشيات الحوثي_ارشيفيه

أبوظبي - أ ش أ

أدانت الإمارات واستنكرت بشدة محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط بالسعودية، من خلال صاروخين باليستيين، وطائرة مفخخة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وطالبت المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد البيان تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

هذا المحتوى من

ميليشيات الحوثي الإرهاب الهجمات الإرهابية الحوثية الإمارات السعودية طائرة مفخخة

الخبر التالى:

إيران تبدأ التجارب البشرية على لقاح "فخرا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 191555

    عدد المصابين

  • 147767

    عدد المتعافين

  • 11340

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قبل زيادة يوليو.. دفعة جديدة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات خلال أيام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا