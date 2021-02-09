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وزير الخارجية العراقي: زيارتي لمكتبة الإسكندرية دخول للتاريخ والحضارة والثقافة المصرية

08:24 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
وزير الخارجية العراقي: زيارتي لمكتبة الإسكندرية دخول للتاريخ والحضارة والثقافة المصرية

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

مصر - (أ ش أ)

قال وزير الخارجية العراقي، الدكتور فؤاد حسين، إن زيارته مكتبة الإسكندرية بمثابة الدخول إلى التاريخ والثقافة والحضارة المصرية القديمة والإنسانية بشكل عام، ومن يطلع على محتوياتها يتعرف على التاريخ من جديد.

واستقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية العراق، والوفد المرافق له، في زيارة تفقدية للمكتبة.

ووجه الوزير، الشكر إلى المكتبة وجميع العاملين بها على استقباله، معربًا عن سعادته بزيارة المكتبة التي تعد صرح حضاري وثقافي ومركز للبحوث.

واستمع الوفد العراقي، في مستهل الزيارة، لشرح تفصيلي لفكرة إنشاء مكتبة الإسكندرية القديمة، وإعادة إحيائها، كما اطلع على الوثائق العراقية المؤرشفة في المكتبة والتي يضم أعدادًا من جريدة العراق حصل عليها من دار الكتب العراقية.

وتجول الوفد؛ في متاحف المكتبة للتعرف على محتوياتها وعلى المكتبات المتخصصة التي تضمها، وفي الختام شاهد عرضًا سريعًا لتاريخ مصر من خلال البانوراما منذ عصر الفراعنة وحتى العصر الحديث.

وأهدت المكتبة عددًا من إصداراتها للضيف؛ وتتضمن "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية" و"كتاب الأزهر" الذي يتضمن العلماء وخريجي الأزهر الشريف من دولة العراق.

هذا المحتوى من

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مكتبة الإسكندرية

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