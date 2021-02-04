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وزير الخارجية الأمريكي: أجريت محادثة مثمرة مع نظيري الإماراتي

12:21 ص الخميس 04 فبراير 2021
وزير الخارجية الأمريكي: أجريت محادثة مثمرة مع نظيري الإماراتي

أنتوني بلينكن

وكالات
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، مساء أمس الأربعاء، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان عبر موقع الوزارة الإلكتروني، أن الوزيران ناقشا الانفتاح التاريخي لدولة الإمارات مع إسرائيل، والتعاون للدفاع عن الإمارات ضد التهديدات الإقليمية والعمل معًا لخفض التوترات وإنهاء النزاعات.
ورحب وزير الخارجية الأمريكية، بالتقدم نحو تخفيف الخلاف مع قطر وشدد على الفرص المستقبلية للإمارات لتقديم مساهمات إضافية نحو شرق أوسط أكثر سلامًا.
وغرد بلينكين، عبر حسابه على تويتر بعد المحادثة الهاتفية، مؤكدًا أنه أجرى محادثة مثمرة مع نظيره الإماراتي وأنه يتطلع للعمل مع الإمارات من أجل شرق أوسط أكثر سلامًا.

الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد آل نهيان

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