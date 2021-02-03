أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب

‏واشنطن: نجري محادثات منتظمة مع طالبان ونراجع قرارات حول وضع قواتنا في أفغانستان

11:39 م الأربعاء 03 فبراير 2021
‏واشنطن: نجري محادثات منتظمة مع طالبان ونراجع قرارات حول وضع قواتنا في أفغانستان

القوات الأمريكية في أفغانستان

وكالات
‏أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن بلاده لم تتخذ أي قرارات بشأن وضع قواتها في أفغانستان وتراجع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع طالبان والإدارة الأمريكية السابقة.
وتارع برايس، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن بلاده تجري محادثات منتظمة مع طالبان في ما يتعلق بتنفيذ الالتزام بمكافحة الإرهاب وستستمر في هذا الشأن.
وفي ٢٣ يناير الماضي، أبلغت حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن، السلطات الأفغانية برغبتها في مراجعة الاتفاق الموقع في 20 فبراير الماضي بين واشنطن وحركة طالبان، خصوصًا بهدف "تقييم" احترام الحركة لتعهداتها. في المقابل، أكدت طالبان أنها ما زالت مصممة على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق.
وينص الاتفاق الموقع في الدوحة ولم تصادق عليه حكومة كابول التي لم تشارك في المفاوضات، على أن تسحب الولايات المتحدة كل قواتها من أفغانستان بحلول مايو 2021 مقابل تعهد طالبان بعدم السماح لمجموعات إرهابية بالعمل من المناطق التي تسيطر عليها.
بدوره أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان شير محمد عباس ستانيكزاي أن الحركة ستكون مضطرة للقتال إذا انتهكت الولايات المتحدة الاتفاق المبرم ولم تسحب قواتها من أفغانستان.

أفغانستان القوات الأمريكية

الخبر التالى:

للمرة الأولى.. انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 167013

    عدد المصابين

  • 130514

    عدد المتعافين

  • 9407

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103875920

    عدد المصابين

  • 75581222

    عدد المتعافين

  • 2246215

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض 10 درجات.. الأرصاد: اختلاف كبير في طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا