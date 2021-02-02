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أوكرانيا تفرض عقوبات على نيكاراجوا لفتح قنصلية فخرية في القرم

05:51 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
أوكرانيا تفرض عقوبات على نيكاراجوا لفتح قنصلية فخرية في القرم

البرلمان الأوكراني

أوكرانيا - (أ ش أ)

وافق البرلمان الأوكراني على قرار مجلس الأمن القومي والدفاع، بفرض عقوبات على نيكاراجوا خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء.

وأوضح وزير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "أوكرانيا برس" إن هذه العقوبات فُرِضَت بسبب فتح نيكاراجوا قنصلية فخرية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني عام 2014.

ووفقًا لوكالة "أوكرانيا برس" في عام 2020، قام سفير نيكاراجوا في روسيا، دون اتفاق مع أوكرانيا، بزيارة شبه جزيرة القرم، لتعيين القنصل الفخري لنيكاراجوا لدى الاتحاد الروسي أوليج بيلافينتسيف.

وأوضح وزير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أن بيلافينتسيف خضع لعقوبة السجن لمدة 13 عامًا.

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Asha
البرلمان الأوكراني أوكرانيا مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف روسيا عقوبة السجن

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