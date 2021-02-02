فشل المرشحين للمجلس الرئاسي الليبي في تجاوز المرحلة الأولى للتصويت

وكالات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الثلاثاء، نتائج التصويت على مناصب المجلس الرئاسي، بعد انتهاء عملية العد وجمع النتائج.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز إن أي من المرشحين لم يحصل على نسبة الـ70% وبالتالي سيتم الدخول في نظام القوائم.

وجاءت نتيجة التصويت على مناصب المجلس الرئاسي في أقاليم ليبيا على النحو التالي:

عن إقليم فزان، حصد عبدالمجيد سيف النصر على 6 أصوات، وحصل عمر أو شريدة على 5 أصوات.

وفي طرابس، حصد خالد المشري 8 أصوات، يليه محمد القمودي الحافي بـ5 أصوات، وفي برقة حصل عقيلة صالح على 9 أصوات والشرف الوافي 6 أصوات ومحمد المنفي 5 أصوات.

وتنافس على منصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، 25 مرشحا من الأقاليم الليبية الثلاثة، من بينهم شخصيات سياسية وعسكرية وقضائية.

من بين الشخصيات التي تشرحت لرئاسة المجلس الرئاسي، رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وكبير القضاة الليبيين محمد الحافي، وقائد المنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق أسامة الجويلي، ووزير الدفاع صلاح الدين النمروش.