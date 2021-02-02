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اكتشاف طفرة جديدة من السلالة كورونا "البريطانية"

05:41 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
اكتشاف طفرة جديدة من السلالة كورونا "البريطانية"

اكتشاف طفرة جديدة من السلالة كورونا "البريطانية"

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت هيئة الصحة العامة في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، اكتشاف طفرة جديدة من السلالة "البريطانية" من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن البحوث المخبرية كشفت أن الطفرة المعروفة باسم " E484K" والتي سبق أن تم العثور عليها في السلالتين "الجنوب إفريقية" و"البرازيلية"، تجعل فيروس كورونا أكثر صمودا أمام استجابة الجسم المناعية وتقلل من فعالية بعض اللقاحات المضادة لكورونا، الأمر الذي يعرض حتى المتعافين من مرض "كوفيد-19" لخطر الإصابة بالسلالة "البريطانية".

ودفع اكتشاف سلالة جديدة أكثر قدرة على الانتشار من كورونا في بريطانيا عددا من الدول إلى إغلاق حدودها مع المملكة المتحدة.

بدورها أغلقت المملكة الحدود مع دول أمريكا اللاتينية والبرتغال وعدد من البلدان الإفريقية بسبب اكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا هناك.

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