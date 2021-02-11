جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 107.3 مليون
نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 107.3 مليون حتى صباح اليوم الخميس.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 107 ملايين و 339 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 60 مليونا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و 354 ألف حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
171390
عدد المصابين
-
133331
عدد المتعافين
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9804
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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107802122
عدد المصابين
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79710240
عدد المتعافين
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2362323
عدد الوفيات
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