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السعودية: توطين وظائف خدمة العملاء العاملين "عن بُعد"

02:19 م الإثنين 01 فبراير 2021
السعودية: توطين وظائف خدمة العملاء العاملين "عن بُعد"

المهندس أحمد بن سليمان الراجحي

الرياض - (د ب أ):

أصدر وزير الموارد البشرية السعودي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الاثنين، قرارا وزاريا يقضي بقصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين "عن بُعد" على السعوديين.

وأوضحت الوزارة- في بيان نشرته عبر موقع تويتر- أن القرار الوزاري يقضي بقصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين "عن بعد" على السعوديين، سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر. كما يشمل القرار عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها أصحاب الأعمال تقديم العمل عن بعد.

وأضاف البيان أن القرار جاء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي أسهمت في دعم وحصر الشركات العاملة في القطاع الخاص والمستفيدة من القرار.

وأشار البيان إلى أن القرار يستهدف جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء عن بعد، سواء عن طريق الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها.

ويهدف هذا القرار إلى خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدتهم على تحسين مستوى دخلهم، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

أحمد بن سليمان الراجحي وظائف خدمة العملاء السعودية

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