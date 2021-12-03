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السعودية تشترط تلقي الجرعة التعزيزية لدخول الأماكن العامة بدءا من فبراير

09:34 م الجمعة 03 ديسمبر 2021
السعودية تشترط تلقي الجرعة التعزيزية لدخول الأماكن العامة بدءا من فبراير

تلقي لقاح كورونا

وكالات:

طالبت الداخلية السعودية كل من مضى 6 أشهر فأكثر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح كورونا، المسارعة إلى تلقي الجرعة التنشيطية وحددت الأماكن التي لا يمكن دخولها دون ذلك، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطا لاستمرار ظهور حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا"، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عاما فما فوق.

وقال المصدر إنه بدءا من مطلع فبراير القادم، سيكون ظهور حالة "محصن" شرطا للآتي:

1. دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.

2. دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

3. دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

4. ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

واستثنت الوزارة من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

وشدَّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة كافة.

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