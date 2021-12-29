إجمالي الإصابات بكورونا في أفريقيا يتجاوز الـ9.5 مليون حالة

إثيوبيا - (أ ش أ)

ذكرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في القارة، ارتفع إلى 9 ملايين و548 ألفًا و141 إصابة، كما سجلت 227 ألفًا و650 وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.

وأوضحت المراكز في أحدث إحصائيات صادرة اليوم الأربعاء، أنه تم إعطاء أكثر من 185 مليونًا و502 ألف و904 لقاحات في جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 8 ملايين و532 ألفًا و90 متعافيًا، بينما يوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.