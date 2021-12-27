ما قصة تورط حزب الله الشيعي اللبناني في حرب اليمن؟

كتبت- هدى الشيمي:

تحدثت تقارير إعلامية سعودية عن تورط حزب الله الشيعي اللبناني في حرب اليمن، واستخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية.

واستعرض العميد تركي المالكي مقاطع فيديو خلال مؤتمر صحفي للتحالف العربي، تؤكد تورط حزب الله اللبناني باليمن، واستخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية.

وعرض التحالف فيديو آخر يقوم أحد خبراء حزب الله بتدريب الحوثيين على تفخيخ الطائرات المسيرة من داخل أحد المقرات بمطار صنعاء الدولي.

ووصف المالكي حزب الله الشيعي بـ"السرطان الذي أثر على لبنان وامتد للخارج، وقال- خلال المؤتمر الصحفي-:"تنظيم حزب الله الإرهابي نشر الدمار في المنطقة والعالم".

من هو أبو علي الحاكم؟

حسب مقطع الفيديو، فإن قيادي من حزب الله كان يعطي توجيهات للإرهابي المطلوب أبوعلي الحاكم، واسمه الحقيقي عبدالله يحيى الحكيم، وُلد في بداية الثمانينات، وحسب العربية الإخبارية، فهو الرجل الثاني في ميليشيا الحوثي بعد زعيمها، عبدالملك الحوثي.

يحمل الحاكم رتبة لواء ويتقلد مناصب عسكرية دون أي مؤهلات، كان معتقلا في سجن البحث الجنائي في صنعاء عام 2004، لكنه هرب في وقت لاحق متنكراً إثر زيارة عائلية له.

ووفقًا لما نقلته العربية، فإنه لم يتلق تعليمًا من أي نوع، أو يلتحق بالمؤسسة العسكرية، وظل مغمورا، ولم يعرف عنه أحد حتى قيادته للحصار والحرب على السلفيين في منطقة دماج بصعدة أواخر 2011، والتي انتهت بتوقيع اتفاق هدنة وخروج السلفيين، ووقع هو نيابة عن الحوثيين.

عُرف الحاكم كقائد ميداني للحوثيين في معارك إسقاطها للمدن اليمنية تباعا عام 2014، حتى اجتياح العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر ذلك العام، وظهر بعد ذلك بشكل لافت كأحد أبرز قيادات الحوثيين، وارتدى بدلة عسكرية خاصة بالجيش.

أدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء للعقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 2216 الصادر تحت الفصل السابع، بتهم منها "الضلوع في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن".

كذلك هو أحد المدرجين على قائمة المطلوبين الأربعين من عناصر الميليشيات الإيرانية الإرهابية في اليمن، التي أصدرها تحالف دعم الشرعية.

"عدوان إيراني"

اعتبر معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، أن الأدلة التي استعرضها العميد تركي المالكي دليلاً على أن ما يحدث في اليمن عدوان إيراني.

وقال الإرياني- في سلسلة من التغريدات عبر حسابه بموقع تويتر-:"أن طهران ومليشيا حزب الله اللبناني هي من تملك القرار السياسي والعسكري، وأن مليشيا الحوثي مجرد أداة قذرة للعدوان الذي لا يستهدف اليمن بل المنطقة برمتها".

حسب الإرياني فإن المشاهد التي عرضها التحالف دليل إضافي على أن الحرس الثوري الايراني ومليشيا حزب الله اللبناني هي من تدير العمليات العسكرية في اليمن بما يشمل قيادة، تخطيط، قتال، تدريب، تسليح، تصنيع، وهي من تطلق الصواريخ الباليستية وتفخخ الطائرات المسيرة لقتل اليمنيين واستهداف الأعيان المدنية في المملكة.

وأضاف: "نتساءل عن موقف الرئاسة والحكومة والقوى السياسية والنخب والشعب اللبناني الشقيق من العدوان الذي تقوده مليشيا حزب الله على اليمن، والخراب والدمار الذي تسببت به وطال البشر والحجر، ومئات الآلاف من الضحايا المدنيين الابرياء، وعن موقفهم من أنشطتها الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة".

"تورط سابق"

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يُكشف فيها عن تورط حزب الله في اليمن، إذ أظهر مقطع فيديو نُشر في فبراير ٢٠١٦، أحد قادة حزب الله وهو يدرب ويوجه عناصر حوثية لاستهداف السعودية، حسبما نقلت العربية الإخبارية.

كانت صحيفة النهار اللبنانية نشرت تقاريرًا منذ أشهر تفيد بتدريب حزب الله عناصر من الحوثيين في معسكرات تابعة له في البقاعِ الشمالي والجنوب.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في نوفمبر الماضي، استهدافهُ منشأةً سريةً تضمُ خبراء من الحرس الثوريِّ الإيراني، وحزبِ الله اللبناني، على الأراضي اليمنية، وذلك في إطار عملية واسعة نفذها على أهداف في 4 محافظات يمنية، حسبما نقلت العربية.

وكشف وزير الإعلام اليمني قبل 17 يوماً عن مقتل قيادي في حزب الله، يدعى أكرم السيد في قصف للجيش بمحافظة مأرب برفقة عدد من عناصر الميليشيا، الذين احتوتهم مقابر صعدة كغيرهم من خبراء الحزب والحرس الثوري لطهران.