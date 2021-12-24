سفير مصر في الرياض يبحث مع وزير سعودي الإستعدادات الجارية لموسم الحج

القاهرة - (أ ش أ):

بحث السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، مع وزير شئون الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، الإستعدادات الجارية لموسم الحج المقبل والإجراءات التي تتخذها المملكة لتسهيل وتيسير إجراءات الحج والعمرة للراغبين من المعتمرين والحجاج المصريين.

وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم /الجمعة/ أن السفير المصرى قدم للوزير السعودى التهنئة علي تعيينه بالمنصب، مثنيا على جهوده المتميزة أثناء توليه وزارة الصحة، والتي ساهمت في احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا بالمملكة بكفاءة استثنائية.

ومن جانبه، أعرب الوزير السعودى عن تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالموضوعات المتعلقة بالحج والعمرة.