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أرقام جنونية.. إسرائيل تحذر: ذروة تفشي أوميكرون في غضون 7 إلى 10 أيام

11:05 ص الخميس 23 ديسمبر 2021
أرقام جنونية.. إسرائيل تحذر: ذروة تفشي أوميكرون في غضون 7 إلى 10 أيام

أرشيفية

تل أبيب- (د ب أ):

توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن يصل المتحور أوميكرون إلى ذروة تفشيه في إسرائيل في غضون 7 إلى 10 أيام.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قوله خلال أحاديث مغلقة: "سيصبح الأمر جنونيا حقا، ولكنه سيكون قصيرا نسبيا، سنرى أعدادا جنونية".

وأعرب عن ارتياحه لفرض قيود على مراكز التسوق، كما أعرب عن أمله في إمكانية تجنب المزيد من القيود المؤثرة.

وأضاف: لا أحد يريد الإغلاق، ولكن من المستحيل التنبؤ بالمستقبل".

وقال : "الهدف هو العمل بكل قوتنا حتى لا يكون هناك إغلاق. دعونا نضحي بالقليل الآن، لتجنب وقوع كارثة في وقت لاحق."

تل أبيب إسرائيل ميكرون

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