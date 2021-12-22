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عن طريق الفم.. هيئة صحية أمريكية تُقر علاج جديد لكورونا

07:37 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
عن طريق الفم.. هيئة صحية أمريكية تُقر علاج جديد لكورونا

حبوب فايزر لكرونا

وكالات

أقرت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، الأربعاء، أول علاج مضاد لكورونا يأخذ عن طريق الفم، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية

وصرحت الهيئة الصحية الأمريكية، بترخيص لشركة فايزر الاستخدام الطارئ لعلاج كورونا عن طريق الفم.

وكان مسؤولون أمريكيون، صرحوا الثلاثاء لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إدارة الغذاء والدواء ستصرح باستخدام حبتين من حبوب علاج كوفيد-19 الأسبوع الجاري، وأضافوا أن الحبوب ستشمل عقار باكسلوفيد من فايزر ومولنوبيرافير من شركة ميرك بهدف علاج مرضى كوفيد-19 ذوي الأعراض الحرجة.

حبوب فايزر لكرونا هيئة الدواء والغذاء الأمريكية علاج مضاد لكورونا شركة فايزر

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