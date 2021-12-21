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خلال يوم واحد.. إصابات أوميكرون تتضاعف في إسرائيل

07:31 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
خلال يوم واحد.. إصابات أوميكرون تتضاعف في إسرائيل

وزارة الصحة الإسرائيلية

رام الله - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تضاعف إصابات متحور "أوميكرون"، خلال الـ 24 ساعة الماضية لتتجاوز 340 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي نشرته القناة السابعة الإسرائيلية - أن من بين أولئك الذين تأكدت إصابتهم بالمتحور الجديد المُثير للقلق، 234 حالة عادت مؤخرًا من الخارج و246 مُصابًا تم تطعيمهم أو حمايتهم بالكامل. ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل.

تكمن خطورة المتحور الجديد في أنه يحمل على غلافه الخارجي عددًا كبيرًا من الطفرات، وهو ما يُصعب على الجهاز المناعي التصدي له.

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Asha
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