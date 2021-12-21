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وفاة سفير إيران لدى الحوثيين جراء كورونا

11:05 ص الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
وفاة سفير إيران لدى الحوثيين جراء كورونا

حسن إيرلو

وكالات:

أعلنت الحكومة الإيرانية وفاة سفيرها في اليمن، حسن إيرلو، أثناء خضوعه للعلاج الطبي، الثلاثاء، والذي يعد مندوب طهران لدى الحوثيين.

وذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية أنه أصيب بكورونا في اليمن.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق إلى أن إيرلو عزل من منصبه بسبب تصاعد التوتر بين إيران والحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وصفت إيرلو بأنه عضو في الحرس الثوري الإيراني.

حسن إيرلو فيروس كورونا اليمن وزارة الخارجية الأمريكية الحرس الثوري الإيراني الحوثيين

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