"سبيس إكس" تنجح في نقل 52 قمرا صناعيا جديدا لمشروع "ستارلينك" إلى المدار الأرضي

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية لتكنولوجيا الفضاء، اليوم السبت، نجاح عملية نقل 52 قمرا صناعيا تابعا لمشروع "ستارلينك" للإنترنت الفضائي إلى المدار الأرضي.

وجاء على حساب الشركة على منصة "تويتر": "تأكًَّد نشر 52 قمرا صناعيا لستارلينك". وكانت الشركة قد أشارت قبلها بساعات قليلة إلى عودة صاروخ "فالكون 9" الذي حمل الأقمار بعد إتمام مهمته الحادية عشر.

ويخطط الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، إلى توظيف أكثر من 40 ألف قمر صناعي لنقل خدمة الإنترنت للمستخدمين على الأرض، والتي من المقرر أن تعمل قبل منتصف عام 2027.