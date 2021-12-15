أول دولة أوروبية تشرّع استخدام الحشيش لأغراض ترفيهيّة

وكالات:

تصدّرت مالطا الدول الأوروبية لجهة تشريع استخدام الحشيش لأغراض ترفيهية. ويدخل هذا القانون حيّز التنفيذ مع توقيع رئيس مالطا جورج فيلا عليه نهاية هذا الأسبوع، وذلك عقب التصويت لصالحه من قبل غالبية أعضاء مجلس النواب المالطي أمس الثلاثاء.

وغرّد وزير المساواة والأبحاث والابتكار المالطي أوين بونيتشي مروّجًا للقانون كالتالي: "صوّت النواب بنعم! صُدّق على قانون الحشيش الإصلاحي خلال جلسة مناقشته الثالثة، للتو".

ويهدف القانون 241 إلى إقرار "نزع الصفة الجرمية المحدودة عن بعض الأنشطة المتّصلة بالحشيش، بغية السماح بإرساء توازن بين محدودية الحرية الفردية، والاستخدام الشخصي المسؤول للحشيش، والمتطلبات الاجتماعية الأخرى"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ووفق القانون الجديد، يسمح للمواطنين الذين تفوق أعمارهم 18 عامًا حيازة حتى 7 جرامات من الحشيش، وزرع أربع شتلات كحد أقصى في المنزل.

رغم ذلك، يبقى تدخين الحشيش العلني منافيًا للقانون، وأي فرد يضبط وهو يتعاطى هذا المنتج أمام شخص يقل عمره عن 18 عامًا، سيغرّم بمبلغ قدره يتراوح بين 340 و564 دولار أمريكي.

تضع هذه الخطوة مالطا في مقدمة التيار المتنامي في أوروبا الذي ينادي بالتخفيف من شدّة التشريعات الخاصة بالحشيش.

في أكتوبر الماضي، أعلنت لوكسمبورج أنها ستشرّع الحشيش، لكن على مجلس النواب التصديق على مشروع القانون هذا أولًا.

وينسحب هذا الأمر على إيطاليا أيضًا التي ستجري استفتاءً السنة المقبلة، حول نزع الصفة الجرمية عن تعاطي الحشيش أم لا، وذلك عقب حملة أطلقتها مجموعات من أجل الحصول على 500 ألف توقيع مطلوب، بهدف فرض التصويت.

كما وضعت الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا مشروع قانون لتشريع الحشيش، ضمن رؤيتها للبلد التي نشرت الشهر الماضي.