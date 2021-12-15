إسرائيل تجبر عائلة فلسطينية على هدم منازلها في سلوان بالقدس

القدس - (د ب أ):

أفاد تقرير فلسطيني بأن السلطات الإسرائيلية أجبرت عائلة فلسطينية، اليوم الأربعاء، على هدم ثلاثة منازل تمتلكها في حي واد قدوم ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى بالقدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن أحد المتضررين من العائلة، ويدعى محمد نصار، قوله إن "الأرض التي عليها هذه المنازل تعود ملكيتها لوالده الذي اشتراها قبل 40 عاما"، مضيفا أنهم تعرضوا خلال الأعوام الماضية لمضايقات من قبل "سلطات الاحتلال التي تدعي أن الأرض مستولى عليها؛ بحجة أنها من المرافق العامة".

وأضاف أن "الاحتلال سلّم عائلته قرارا بالإخلاء، والا سيتحملون تكلفة الهدم بقيمة 80 ألف شيقل".

وكان وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، قال يوم 30 نوفمبر الماضي ، إن إسرائيل هدمت منذ بداية العام الجاري أكثر من 139 مبنى في مدينة القدس.