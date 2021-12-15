واشنطن تؤكّد "استعدادها الدائم" لبيع أبوظبي مقاتلات إف-35

واشنطن- (أ ف ب):

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة "مستعدة" دائما لبيع طائراتها من طراز "اف-35" للإمارات التي تحتج على الشروط التي تعتبرها مرهقة لحصول عملية البيع.

وتهدّد الامارات بإلغاء صفقة شراء مقاتلات اف-35 على أساس "متطلبات تقنية، وقيود تشغيلية سيادية" و"تحليلات لجدوى التكاليف أدت إلى قرار إعادة النظر".

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي في كوالالمبور خلال جولة في جنوب شرق آسيا "في حال مقاتلات اف-35 وطائرات من دون طيار، نحن دائما مستعدون للقيام بخطوة إلى الأمام في المسألتين إذا هذا كان ما تريده الامارات".

ولم يُحدّد طبيعة الشروط الأمريكية التي اعتبرتها الدولة الخليجية مُرهقة، مكتفيًا بالحديث عن أهمية "ضمان" أن تُحافظ اسرائيل على "تفوقها" التكنولوجي العسكري في الشرق الأوسط.

وأضاف "إذًا نُريد أن نتأكّد من أننا قادرون على القيام باختبار معمّق على كل التكنولوجيات المُباعة أو المنقولة إلى شركاء آخرين في المنطقة، بما فيهم الامارات".

ويشعر المسؤولون الأمريكيون بقلق متزايد بشأن الاستثمارات الصينية في الامارات، لا سيّما في الأشغال في مرفأ قريب من العاصمة أبوظبي.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن تصر على شروط لضمان عدم تعرض أنظمة المقاتلة اف-35 لتجسس صيني.

وتشمل صفقة البيع التي تمت الموافقة عليها في الأسابيع الأخيرة من ولاية دونالد ترامب بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات واسرائيل، خمسين مقاتلة اف-35 و18 طائرة من دون طيار من طراز ام كيو 9 وصواريخ جو-جو وصواريخ جو-أرض، بقيمة 23 مليار دولار.

وقال مسؤولون من الدولتين إنهم يأملون في التوصل إلى اتفاق رغم التوترات القائمة.