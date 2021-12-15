وفاة الأخ الأصغر لمؤسس جمهورية كوريا الشمالية عن 100 عام

وكالات:

توفي كيم يونج جو، الأخ الأصغر لمؤسس جمهورية كوريا الشمالية، كيم إيل سونج، عن عمر يناهز 100 عام.

في عهد كيم إيل سونج، شغل جو منصبا مهما في الحزب حتى حل محله كيم جونج إيل في عام 1973. لمدة 20 عاما بعد ذلك، لم يشارك كيم يونج جو فعليا في السياسة.

في عام 1993، عاد إلى الساحة السياسية كعضو في المكتب السياسي ونائب رئيس الدولة، وفي عام 2009 انتخب نائبا فخريا لرئيس هيئة رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.