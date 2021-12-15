Masrawy logo white

وفاة الأخ الأصغر لمؤسس جمهورية كوريا الشمالية عن 100 عام

11:10 ص الأربعاء 15 ديسمبر 2021
وفاة الأخ الأصغر لمؤسس جمهورية كوريا الشمالية عن 100 عام

كيم يونج جو

وكالات:

توفي كيم يونج جو، الأخ الأصغر لمؤسس جمهورية كوريا الشمالية، كيم إيل سونج، عن عمر يناهز 100 عام.

في عهد كيم إيل سونج، شغل جو منصبا مهما في الحزب حتى حل محله كيم جونج إيل في عام 1973. لمدة 20 عاما بعد ذلك، لم يشارك كيم يونج جو فعليا في السياسة.

في عام 1993، عاد إلى الساحة السياسية كعضو في المكتب السياسي ونائب رئيس الدولة، وفي عام 2009 انتخب نائبا فخريا لرئيس هيئة رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

كيم يونج جو وفاة كيم يونج جو كوريا الشمالية حزب المؤتمر الشعبي العام

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
822

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

903

متعافون اليوم

370819

إجمالي الإصابات

21155

إجمالي الوفيات

308829

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل-تحذير من هيئة الدواء بشأن "مضادات السُعال"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا