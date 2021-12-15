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بعد طرد مشبوه.. تطويق سفارة روسيا في واشنطن (فيديو)

10:57 ص الأربعاء 15 ديسمبر 2021
بعد طرد مشبوه.. تطويق سفارة روسيا في واشنطن (فيديو)

سفارة روسيا في واشنطن

وكالات:

طوقت قوات الأمن الأمريكية مساء أمس الثلاثاء، شارعاً أمام السفارة الروسية لدى واشنطن، بسبب طرد مشبوه تم إلقاؤه فوق السياج.

وأوضح ممثل للشرطة الأمريكية أنها لا تسمح بدخول أحد إلى المنطقة المطوقة حتى التأكد من أن الطرد المشبوه لا يمثل تهديدا، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

من جانبها، قالت إدارة شرطة العاصمة واشنطن إن الطرق المجاورة للبعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن العاصمة مغلقة أمام حركة المرور بسبب نشاط الشرطة المستمر.

إلى ذلك، تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر سيارات للشرطة في محيط السفارة الروسية.

وكتب أحدهم أن هناك "تواجداً كبيراً للشرطة (...) خلف السفارة الروسية بعد نوع من التهديد".

كما ذكرت إحدى الناشطات أن "مادة مريبة في السفارة الروسية (...) شارع Tunlaw مغلق".

ولم تصدر الشرطة الأمريكية حتى اللحظة أي بيان رسمي يوضح حقيقة الطرد المشبوه أو إن كان هناك أي تهديد حقيقي تلقته السفارة الروسية في واشنطن.

تطويق سفارة روسيا واشنطن قوات الأمن الأمريكية مواقع التواصل الاجتماعي

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