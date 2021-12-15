بعد طرد مشبوه.. تطويق سفارة روسيا في واشنطن (فيديو)

وكالات:

طوقت قوات الأمن الأمريكية مساء أمس الثلاثاء، شارعاً أمام السفارة الروسية لدى واشنطن، بسبب طرد مشبوه تم إلقاؤه فوق السياج.

وأوضح ممثل للشرطة الأمريكية أنها لا تسمح بدخول أحد إلى المنطقة المطوقة حتى التأكد من أن الطرد المشبوه لا يمثل تهديدا، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

Major police/fire department presence at the back of the Russian embassy after some sort of threat. Tunlaw Road is closed @nbcwashington pic.twitter.com/Frk8ws3l5Q — Tom Lynch (@TomLynch_) December 14, 2021

من جانبها، قالت إدارة شرطة العاصمة واشنطن إن الطرق المجاورة للبعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن العاصمة مغلقة أمام حركة المرور بسبب نشاط الشرطة المستمر.

إلى ذلك، تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر سيارات للشرطة في محيط السفارة الروسية.

وكتب أحدهم أن هناك "تواجداً كبيراً للشرطة (...) خلف السفارة الروسية بعد نوع من التهديد".

Suspicious item at the Russian embassy. Tunlaw Rd is blocked @nbcwashington @fox5dc pic.twitter.com/3P74qAvODM — Mischa Sindyukov (@mischasindyukov) December 14, 2021

كما ذكرت إحدى الناشطات أن "مادة مريبة في السفارة الروسية (...) شارع Tunlaw مغلق".

ولم تصدر الشرطة الأمريكية حتى اللحظة أي بيان رسمي يوضح حقيقة الطرد المشبوه أو إن كان هناك أي تهديد حقيقي تلقته السفارة الروسية في واشنطن.