بعد طرد مشبوه.. تطويق سفارة روسيا في واشنطن (فيديو)

وكالات:

طوقت قوات الأمن الأمريكية مساء أمس الثلاثاء، شارعاً أمام السفارة الروسية لدى واشنطن، بسبب طرد مشبوه تم إلقاؤه فوق السياج.

وأوضح ممثل للشرطة الأمريكية أنها لا تسمح بدخول أحد إلى المنطقة المطوقة حتى التأكد من أن الطرد المشبوه لا يمثل تهديدا، وفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

Major police/fire department presence at the back of the Russian embassy after some sort of threat. Tunlaw Road is closed @nbcwashington pic.twitter.com/Frk8ws3l5Q