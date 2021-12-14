حاكم كنتاكي: وفاة 74 شخصا جراء الأعاصير الشديدة

واشنطن - (د ب أ):

قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، أندي بشير، إنه تم تأكيد وفاة 74 شخصا، ولكن من المتوقع ارتفاع الحصيلة، وذلك بعد تعرض الولايات المتحدة لأعاصير شديدة يوم الجمعة.

وأضاف: "أحدث تقدير لدينا بشأن الوفيات هو أننا فقدنا الآن ما يصل الى 74 شخصا من مواطني كنتاكي ونتوقع أن يستمر عدد القتلى هذا في الازدياد".

وقال بشير إن 109 أشخاص لم يُعرف مصيرهم بعد.

ووصف حاكم الولاية هذه الأعاصير بأنها "الأكثر تدميرا في تاريخ ولايتنا".

وقبل ذلك بيوم واحد ، قال بشير إنه يعتقد أن حوالى 80 شخصا لقوا حتفهم فى الولاية، لكن الامر سيستغرق بعض الوقت للحصول على ارقام محددة حيث "أن عملية التأكيد بطيئة".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط لزيارة مناطق الكارثة الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن اكثر من 30 اعصارا اجتاحت ست ولايات مع وفاة ستة أشخاص في إلينوى وأربعة في تينيسى واثنين في أركنساس.

وشدد بايدن أمس الإثنين على أن حكومته ستبذل كل ما في وسعها لدعم الولايات المتضررة.

وقال إن العديد من الأماكن المتضررة تقع في الجانب منخفض الدخل.

​