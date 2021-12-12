Masrawy logo white

حاكم كنتاكي: أكثر من 80 شخصًا لقوا حتفهم جراء الأعاصير

07:28 م الأحد 12 ديسمبر 2021
حاكم كنتاكي: أكثر من 80 شخصًا لقوا حتفهم جراء الأعاصير

جانب مما خلّفته الأعاصير المدمرة التي اجتاحات الول

واشنطن - (د ب أ)

أعرب حاكم ولاية كنتاكي، أندي بشير، اليوم الأحد عن اعتقاده بأن أكثر من 80 شخصًا لقوا حتفهم في أعقاب بعض من أقوى الأعاصير التي شهدتها الولايات المتحدة ليلة الجمعة.

وصرح بشير لشبكة "سي إن إن" قائلاً إن عملية التأكيد بطيئة، لكنه قال إنه من التقارير التي تلقاها هناك أكثر من 80 شخصا لقوا حتفهم في ولايته، وأنه يتوقع أن يتجاوز العدد النهائي للوفيات 100 شخص.

وأضاف: "هذه هي الأعاصير الأكثر دموية لدينا من أي وقت مضى" وقال إن حجم الدمار مدمر. وأضاف: "لديّ أماكن اختفت".

وقال الحاكم إن العديد من الأشخاص ما زالوا مفقودين. وأضاف أنه فى بلدة داوسون سبرينجز وحدها التى يبلغ عدد سكانها حوالي 2700 نسمة امتدت قائمة المفقودين إلى ثماني صفحات. وأضاف: "أن الأضرار الهائلة وواسعة النطاق تجعل جهود الإنقاذ صعبة".

ومن ناحية أخرى أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تعازيه في أعقاب الأعاصير المدمرة فى الولايات المتحدة، قائلا إنه يأسف لسقوط عشرات القتلى.

الأعاصير ولاية كنتاكي واشنطن أمريكا

الخبر التالى:

سقوط متكرر.. مدينة تراثية في قبضة قوات تيجراي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

591

متعافون اليوم

366634

إجمالي الإصابات

20919

إجمالي الوفيات

304747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الطقس في 6 أيام.. رياح تصل إلى القاهرة.. وبداية انقلاب الحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا