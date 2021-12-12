حاكم كنتاكي: أكثر من 80 شخصًا لقوا حتفهم جراء الأعاصير

واشنطن - (د ب أ)

أعرب حاكم ولاية كنتاكي، أندي بشير، اليوم الأحد عن اعتقاده بأن أكثر من 80 شخصًا لقوا حتفهم في أعقاب بعض من أقوى الأعاصير التي شهدتها الولايات المتحدة ليلة الجمعة.

وصرح بشير لشبكة "سي إن إن" قائلاً إن عملية التأكيد بطيئة، لكنه قال إنه من التقارير التي تلقاها هناك أكثر من 80 شخصا لقوا حتفهم في ولايته، وأنه يتوقع أن يتجاوز العدد النهائي للوفيات 100 شخص.

وأضاف: "هذه هي الأعاصير الأكثر دموية لدينا من أي وقت مضى" وقال إن حجم الدمار مدمر. وأضاف: "لديّ أماكن اختفت".

وقال الحاكم إن العديد من الأشخاص ما زالوا مفقودين. وأضاف أنه فى بلدة داوسون سبرينجز وحدها التى يبلغ عدد سكانها حوالي 2700 نسمة امتدت قائمة المفقودين إلى ثماني صفحات. وأضاف: "أن الأضرار الهائلة وواسعة النطاق تجعل جهود الإنقاذ صعبة".

ومن ناحية أخرى أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن تعازيه في أعقاب الأعاصير المدمرة فى الولايات المتحدة، قائلا إنه يأسف لسقوط عشرات القتلى.