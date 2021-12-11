ارتفاع عدد ضحايا الأعاصير في كنتاكي إلى 70 قتيلاً

وكالات

كشف حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية أندي بشير، السبت، عن عدد ضحايا الأعاصير التي ضربت الولاية، وقال، إن الأعاصير خلفت نحو 70 قتيل على الأقل حتى الآن، حسبما ذكرت "الحرة".

وكان حاكم ولاية كنتاكي أعلن حالة الطوارئ مساء أمس الجمعة، وطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدة اتحادية، بعد أن شهدت الولاية الواقعة بجنوب البلاد بعض أسوأ الأعاصير على الإطلاق.

ودمرت العاصفة الشارع الرئيسي لمدينة مايفيلد التي تأسست في أوائل القرن التاسع عشر، وتعرضت العديد من مباني المدينة الفيكتورية لأضرار بالغة، بما في ذلك مبنى المحكمة، الذي تم بناؤه عام 1888 وتجديده عام 1990.