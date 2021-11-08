شكري يبحث هاتفيا مع السيناتور الأمريكي جراهام العلاقات بين البلدين

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ ،خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، مجمل العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن المحادثة الهاتفية تأتي في إطار الاهتمام بالتواصل مع كافة دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة.

ويقوم وزير الخارجية سامح شكري حاليا بزيارة إلى واشنطن، حيث افتتح ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق اليوم الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.