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شكري يبحث هاتفيا مع السيناتور الأمريكي جراهام العلاقات بين البلدين

07:59 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
شكري يبحث هاتفيا مع السيناتور الأمريكي جراهام العلاقات بين البلدين

سامح شكري وزير الخارجية

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ ،خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، مجمل العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن المحادثة الهاتفية تأتي في إطار الاهتمام بالتواصل مع كافة دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة.

ويقوم وزير الخارجية سامح شكري حاليا بزيارة إلى واشنطن، حيث افتتح ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق اليوم الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.

هذا المحتوى من

Asha
سامح شكري ليندسي جراهام الولايات المتحدة وزارة الخارجية المصرية

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