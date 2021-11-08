ميقاتي يتعهد بإجراء الانتخابات في لبنان قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي

بيروت - (د ب أ)

تعهّد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بإجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي (البرلمان) في 21 مايو المقبل.

جاءت تصريحات ميقاتي خلال لقاء حواري نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي ظهر اليوم الإثنين بعنوان "الواقع الاقتصادي الاجتماعي والمعيشي والأزمات الحالية"، بحسب بيان صادر نشر في الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء اللبنانية.

وشدّد رئيس وزراء لبنان على "أن لا أحد يستطيع منع إجراء الانتخابات، ونحن سنصدر دعوة الهيئات الناخبة في 27 مارس 2021، وإذا حصل أي تعديل في الموعد، فالانتخابات ستجري حكماً قبل 21 مايو".

وأكد ميقاتي "الحرص على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وأن يتحلّى كل وزير بالحس الوطني وأن يقدّر مصلحة لبنان واللبنانيين المقيمين والمنتشرين".

وعن عمل القضاء، قال ميقاتي "إننا لا نتدخل في عمل القضاء ومسؤوليتنا أن يكون القضاء سليماً ومعافى وأن ينقّي نفسه بنفسه، ولا خيار أمامنا إلا المحافظة على القضاة الجيّدين وتقويتهم، وعلينا توفير الأجواء المناسبة للقضاء ليقوم بعمله على أكمل وجه".

وأشار ميقاتي إلى أن أولويات عمل الحكومة " ترتكز على 8 أعمدة هي: الأمن، الملف المالي والاقتصادي، الملف الاجتماعي، الخدمات والبنى التحتية، إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، السياسات العامة المحلية والدولية، محاربة الفساد ووضع القوانين المطلوبة موضع التنفيذ، والقضاء وإصلاحه".

وأعلن ميقاتي أن من أولويات حكومته كذلك "إعادة النظر بالأجور وبدل النقل وقد حصل اجتماع بحضور وزير العمل، مع رئيس الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، ونحن بصدد البحث في تقديم ما يمكن توفيره لمواجهة الوضع الضاغط، سواء عبر رفع معيّن لبدل النقل والأجور، والدراسات في هذا الصدد باتت جاهزة وسيواكبها بحث في الإيرادات، وفي أول جلسة لمجلس الوزراء سنقر هذا الملف".

وعن موضوع الأمن، رأى ميقاتي أنه "هو الأساس وله 3 مرتكزات أساسية هي: الجيش والقوى الأمنية وقوات الأمم المتحدة، ونحن نتابع الملف لتقوية قدرات الجيش ورفده بالمقومات اللازمة ليتمكن من ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وكذلك تعزيز دور قوى الأمن ومعالجة الصعوبات المالية والأساسية".

وتابع ميقاتي قائلا: "إننا نعطي أولوية لدعم قيام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" بالمهام المطلوبة منها في الجنوب وفق القرار الدولي الرقم 1701. كما نولي أهمية قصوى لملف ترسيم الحدود البحرية، وإذا نجحنا في هذا الأمر، نكون نجحنا في إيجاد حل كبير لعدة مشكلات تواجهنا".

وأعلن ميقاتي عن بدء "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتقوية العلاقة مع البنك الدولي وإعادة إحياء القطاع المصرفي ووضع خطة التعافي الاقتصادي موضع التنفيذ".

وعن ملف شبكة الأمان الاجتماعي، أعلن ميقاتي عن "عدة مشاريع لمساعدة الطبقات الاجتماعية والعائلات الأكثر حاجة واعتماداتها موجودة بقيمة 245 مليون دولار وصدر قانونها، وقد طلب البنك الدولي، مموّلها وراعيها، تعديلها في مجلس النواب، ولكن الجلسة رفعت قبل تعديلها".

وعن ملف الكهرباء، قال ميقاتي: "نحن نعمل على معالجته على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد. هدفنا أن نؤمن بين 10 و15 ساعة تغذية كهربائية يومية في كل لبنان".

يذكر أن الانتخابات النيابية كان من المقرر أن تجري في 8 مايو 2022، وعدّل المجلس النيابي موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس المقبل، وذلك في جلسة تشريعية انعقدت في 19 أكتوبر الماضي.

وسوف تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون أقره المجلس النيابي في العام 2017 على أساس النسبية، لانتخاب 128 نائباً.