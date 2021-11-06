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مصر تعرب عن تعازيها لسيراليون فى ضحايا حادث انفجار ناقلة وقود بالعاصمة

08:10 م السبت 06 نوفمبر 2021
مصر تعرب عن تعازيها لسيراليون فى ضحايا حادث انفجار ناقلة وقود بالعاصمة

انفجار ناقلة وقود

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية اليوم السبت عن خالص تعازيها لجمهورية سيراليون الشقيقة إثر حادث انفجار ناقلة وقود والذي شهدته العاصمة فريتاون أمس وأسفر عن أكثر من تسعين ضحية ومائة مُصاب.

وعبرت مصر، حكومةً وشعبًا، -فى بيان لوزارة الخارجية - عن صادق مواساتها لأسر الضحايا.. متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

كما أكدت مصر على تضامنها مع سيراليون في هذا الظرف الأليم.

هذا المحتوى من

Asha
انفجار ناقلة وقود سيراليون وزارة الخارجية

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