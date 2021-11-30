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مستوطنون إسرائيليون ينظمون مسيرة بالبلدة القديمة بالقدس ويستفزون عائلة "الكرد"

09:07 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
مستوطنون إسرائيليون ينظمون مسيرة بالبلدة القديمة بالقدس ويستفزون عائلة "الكرد"

أرشيفية

فلسطين - (أ ش أ)

نظم مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة استفزازية في شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس، وصولا إلى الحائط الغربي للمسجد الأقصى، فيما قام آخرون باستفزاز أهالي حي الشيخ جراح المهددين بالتهجير.

وقال شهود عيان في القدس إن المستوطنين حاولوا وضع شمعدان على جدران منزل عائلة الكرد في حي الشيخ جراح، واستفزوا أهالي الحي بعزف موسيقى أمام منزل العائلة.

وفي وقت سابق من اليوم أتلف مستوطنون رسومات قام الأهالي برسمها على جدران البيوت المهددة بالتهجير في الحي.

وكان ما يزيد على 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في وقت سابق اليوم بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

هذا المحتوى من

Asha
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