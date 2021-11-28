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طبيبة جنوب أفريقية: المصابون بسلالة "أوميكرون" حالتهم ليست خطيرة

11:38 ص الأحد 28 نوفمبر 2021
طبيبة جنوب أفريقية: المصابون بسلالة "أوميكرون" حالتهم ليست خطيرة

أوميكرون

لندن- (د ب أ):

ذكرت الجمعية الطبية (ساما) في جنوب أفريقيا أن الأشخاص، الذين أصيبوا بسلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا، في البلاد، حالتهم ليست خطيرة.

وقالت أنجيليك كويتزي التي ترأس الجمعية، في تصريحات لها لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "بي.بي.سي"، إنه حتى الآن، فإن الحالات، التي تم رصدها في جنوب إفريقيا، ليست خطيرة.

وقالت إن البحث بشأن السلالة الجديدة، مازال في مرحلة مبكرة للغاية، مضيفة أن 24 بالمائة فقط من الأشخاص، تم تطعيمهم بشكل كامل في البلاد ضد فيروس كورونا.

وأضافت "يشكو المرضى في الغالب من ألم في الجسد وإرهاق وتعب شديد ونرى ذلك في جيل الشباب وليس كبار السن".

وتابعت أن هؤلاء لم يكونوا مرضى، وتم نقلهم مباشرة إلى المستشفى.

غير أنه في تصريحات إلى وسائل إعلام أخرى، أعربت كويتزي عن مخاوفها من إصابة كبار السن، الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكر، بالسلالة الجديدة.

وتردد أن كويتزي هي أول طبيبة في جنوب أفريقيا، أبلغت السلطات عن المرضى، الذين يعانون من السلالة الجديدة في 18 نوفمبر.

وتصنف منظمة الصحة العالمية "أوميكرون" بأنه "سلالة مثيرة للقلق".

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