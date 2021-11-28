أبوظبي تحدّث شروط حضور الفعاليات

أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي تحديث الطاقة الاستيعابية وشروط حضور الفعاليات والمعارض وحفلات الزواج في الأماكن المغلقة والمفتوحة في الإمارة، وذلك تعزيزا للإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

ووفقا لما ذكره المكتب الإعلامي في الإمارة، فإن حضور الفعاليات والمعارض في الأماكن المُغلقة سيتطلب إبراز المرور الأخضر على تطبيق الحصن ونتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" لا يتجاوز 96 ساعة.

وقبل دخول الفعاليات، يخضع الحضور على مداخل ومنافذ المعرض لإجراء مسح بنظام "إي دي إي" (تقنية تسمح باكتشاف احتمال الإصابة بكورونا من خلال قياس الموجات الكهرومغناطيسية التي تتغير عند وجود جزيئات الحمض النووي الريبي للفيروس في جسم الشخص) مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة.

كما سيتم تشغيل حفلات الزواج بطاقة 60% من السعة الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد المدعوين 100 شخص بالنسبة للقاعات الداخلية و300 شخص في الهواء الطلق و60 شخص بالنسبة للأعراس التي تُقام في المنازل.

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