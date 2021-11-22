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رئيس السيادة بالسودان: الاتفاق السياسي يُمهد لفترة انتقالية ذات أهداف محددة

06:06 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
رئيس السيادة بالسودان: الاتفاق السياسي يُمهد لفترة انتقالية ذات أهداف محددة

عبد الفتاح البرهان

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة أن الاتفاق السياسي، الذي تم توقيعه أمس، يُمهد لفترة انتقالية ذات أهداف محددة تتمثل في بسط الأمن ومعالجة قضايا معيشة المواطنين واستكمال متطلبات السلام مع الاستعداد للانتخابات الحرة النزيهة في يوليو من عام 2023.

وشدد البرهان - لدى مخاطبته لضباط القوات المسلحة والدعم السريع برتبة العميد فما فوق، بحضور رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من قادة القوات المسلحة - على الحرص على تطوير القوات المسلحة، وذلك بالاهتمام بالفرد والمعدة وبيئة العمل، مشيدا بتضحيات القوات النظامية في أداء واجبها وحمايتها ودفاعها عن السودان.

هذا المحتوى من

Asha
عبد الفتاح البرهان الخرطوم السودان القوات المسلحة السودانية

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