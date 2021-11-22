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سقوط قتلى وإصابة 20 شخصًا على الأقل في عملية دهس بولاية ويسكونسن الأمريكية

07:06 ص الإثنين 22 نوفمبر 2021
سقوط قتلى وإصابة 20 شخصًا على الأقل في عملية دهس بولاية ويسكونسن الأمريكية

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ):

أعلنت الشرطة الأمريكية سقوط قتلى وإصابة ما لا يقل عن 20 شخصًا، جراء اصطدام سيارة بموكب احتفالي لعيد الميلاد في وسط مدينة واوكيشا بولاية ويسكونسن.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية أن الشرطة طلبت من السكان تجنب الذهاب إلى وسط المدينة، حيث توجه المحققون إلى موقع الحادث.

وقال رئيس شرطة المدينة دانيال تومسون إن التحقيق مستمر لكشف ملابسات الحادث.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيارة رياضية متعددة الأغراض من طراز "إس يو في" أسرعت باتجاه الموكب؛ مما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، من بينهم 11 بالغًا و12 طفلًا تم نقلهم إلى المستشفيات.

هذا المحتوى من

Asha
اصطدام سيارة الشرطة الأمريكية موكب احتفالي ولاية ويسكونسن

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