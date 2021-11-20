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جنود فرنسيون يصيبون 4 أشخاص بالرصاص خلال احتجاج في بوركينا فاسو

10:39 م السبت 20 نوفمبر 2021
جنود فرنسيون يصيبون 4 أشخاص بالرصاص خلال احتجاج في بوركينا فاسو

جنود فرنسيون

واجادودو - (د ب أ)

أصيب أربعة أشخاص بمدينة كايا في بوركينا فاسو اليوم السبت بعد أن أطلق جنود فرنسيون الرصاص على حشد من المحتجين.

وقالت الشرطة إن الإصابات لا تهدد الحياة، وأضافت أنها أطلقت طلقات تحذيرية في وقت سابق.

وتصاعدت التوترات في كايا منذ عدة أيام، حيث نشبت احتجاجات ضد القوافل العسكرية الفرنسية المتجهة إلى النيجر المجاورة.

ولقى ما لا يقل عن 32 شخصا حتفهم إثر هجوم إرهابى وقع الأحد الماضي شمالي البلاد.

وتقع المستعمرة الفرنسية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة في منطقة الساحل، وهي منطقة تمتد جنوب الصحراء الكبرى من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر.

وتنشط الجماعات المسلحة هناك وبايع بعضها تنظيم داعش أو القاعدة. ونجت بوركينا فاسو من الهجمات لفترة طويلة، لكن عددها ارتفع بشكل ملحوظ منذ عام 2015.

ووفقا للأمم المتحدة، أصبح أكثر من 2ر1 مليون شخص الآن نازحين في بلادهم. وتعمل العديد من الميليشيات عبر الحدود وتدخل مالي ودول أخرى.

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