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التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

12:58 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أرشيفية

الرياض - ( د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط (جنوب غزب) المملكة.

وكان طيران التحالف استهدف أمس الثلاثاء، تجمعات لميليشيا الحوثي في مواقع متفرقة جنوب مأرب اليمنية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "التحالف، كبد المليشيا الحوثية، خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

الرياض السعودية ميليشيا الحوثي تحالف دعم الشرعية في اليمن

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